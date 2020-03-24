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Dünya

Beyaz Saray'da panik anları! Trump'a 'ateşim vardı' deyince...

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Birx, ABD Başkanı Trump'a hafta sonunda ateşi olduğunu söyledi. Trump, bir anda oradan uzaklaştı.

24 Mart 2020 Salı 10:16 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:16
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Beyaz Saray, ilginç anlara sahne oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü doktor Deborah Birx ile kameraların karşısına geçti.

Ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin son durum ve önlemlerden bahseden Deborah Birx, Trump'a virüs şakası yaptı.

"ATEŞİM VARDI" DEYİNCE...

Birx, "Cumartesi günü düşük derecede ateşim vardı." deyince, ABD Başkanı bir anda doktorun yanından uzaklaştı.

Daha sonra doktor Birx, test yaptığını ve negatif olduğunu belirtince, Trump derin bir nefes aldı.

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