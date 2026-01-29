Beyaz Saray'da ''Putin'' detayı: Salonda sergileniyor

The Hill'in haberinde, Beyaz Saray'ın batı kanadı ile konut kısmını birbirine bağlayan ve "Palm Room" olarak adlandırılan odanın görseline yer verildi.

Yenilenen odanın içini gösteren fotoğraflara göre söz konusu kare, Trump ve Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'nın Anchorage kentindeki havaalanı pistinde yan yana poz verdiği anı yansıtıyor.

Trump ile Putin'in yer aldığı fotoğrafın hemen altında ise Trump'ın Florida'daki bir yarışta torunlarından biriyle çekilmiş başka bir karesi bulunuyor.

Haberde, Trump yönetiminin Palm Room'daki değişikliklerinin Beyaz Saray'ın diğer bölümlerine kıyasla daha sınırlı olduğu belirtildi.

