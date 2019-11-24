Beyaz Saray’da S-400 paniği  

Rusya ve İran’ın Hava Savunma Sistemi S-400’ler konusunda anlaşmak üzere olduğu duyuruldu. Rusya’da yayın yapan Nezavisimaya Gazetesi’nin haberine göre, Moskova yönetimi S-400 Hava Savunma Sistemi’ni gelecek yılın başında İran’a satacak.

Gazetede, ABD’nin ambargoları kaldırması sonrası Rusya Federasyonu ve Çin’in gelişmiş silahlarının ana ihracatçılarından birinin İran olabileceği yer aldı. Uzmanların yorumlarına yer verilen haberde, İran’ın en son teknoloji silahları edinmesiyle ABD’nin karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre, Yakovlev Yak-130, T-90 tankları ve Su-35 savaş uçaklarıyla ilgilenen İran’ın ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’u endişelendirdiği yönünde.

SİNEK UÇURMUYOR

Türkiye de, ABD ile yaşadığı F-35 krizinin ardından Rusya’dan aldığı S-400’leri Washington yönetiminin tehdidine rağmen geri adım atmayıp Ankara’daki Mürted Üssü’ne taşımıştı. S-400, ABD yapımı beşinci nesil hayalet uçakları dahil tüm hedefleri görüyor. F-35, F-22 ve İHA’ları gözünden kaçırmayan sistem, dolayısıyla onları vurarak yok edebiliyor.