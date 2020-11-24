Beyaz Saray'da üst düzey görev alan ilk Filistinli olacak

AA 24 Kasım 2020 Salı 18:01 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 18:01

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan Joe Biden, 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden sonra çalışacağı kritik isimleri de duyurmaya başladı.

Biden'ın geçiş süreci ekibinden dün yapılan açıklamada, Filistin kökenli bir Amerikalı olan Reema Dodin'in, Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcılığı görevine getirileceği belirtildi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Dodin'in Beyaz Saray'da üst düzey görev yapacak ilk Filistinli-Amerikalı olduğu vurgulandı.

Filistinli göçmen bir ailenin çocuğu olarak California'da dünyaya gelen Dodin, Berkeley ve Illinios Üniversitelerinde eğitim aldı.

Demokrat Senatör Richard Durbin'in özel kalem yardımcılığı görevini yürüten Dodin, aynı zamanda bir dönem Ürdün'de Sosyal İşler Bakanı olarak görev yapan Mustafa Dodin'in torunu.