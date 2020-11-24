İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9592
  • EURO
    9,4474
  • ALTIN
    461.535
  • BIST100
    1321.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'da üst düzey görev alan ilk Filistinli olacak
Dünya

Beyaz Saray'da üst düzey görev alan ilk Filistinli olacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcısı olacağını açıkladığı Reema Dodin, Beyaz Saray'da üst düzey görev yapan ilk Filistinli olacak.

AA24 Kasım 2020 Salı 18:01 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 18:01
ABONE OL

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan Joe Biden, 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden sonra çalışacağı kritik isimleri de duyurmaya başladı.

Biden'ın geçiş süreci ekibinden dün yapılan açıklamada, Filistin kökenli bir Amerikalı olan Reema Dodin'in, Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcılığı görevine getirileceği belirtildi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Dodin'in Beyaz Saray'da üst düzey görev yapacak ilk Filistinli-Amerikalı olduğu vurgulandı.

Filistinli göçmen bir ailenin çocuğu olarak California'da dünyaya gelen Dodin, Berkeley ve Illinios Üniversitelerinde eğitim aldı.

Demokrat Senatör Richard Durbin'in özel kalem yardımcılığı görevini yürüten Dodin, aynı zamanda bir dönem Ürdün'de Sosyal İşler Bakanı olarak görev yapan Mustafa Dodin'in torunu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.