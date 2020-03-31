Beyaz Saray'daki dua seansıyla tanınmıştı! Evanjelik papaz gözaltına alındı

star.com.tr 31 Mart 2020 Salı 12:22 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:22

Rahip Rodney Howard-Browne, Florida eyaletinin Tampa şehrindeki büyük kilise (megachurch) kapılarının kıyamete kadar kapatılmayacağını söyleyerek halkı kilisede toplamaya devam etti.

Harekete geçen güvenlik birimleri, yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için halkın evde kalmasını teşvik eden kamu emirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Papaz Howard-Browne'ı gözaltına aldı.

Hillsborough İlçesi Şerifi Chad Chronister, yasadışı bir şekilde hem meclisin hem de acil durum kurallarınının ihlal eden Howard-Browne'un iki ayrı suçla suçlandığını söyledi. Şerifi Chronister, her iki suçun da ikinci derece kabahatler olduğunu belirtti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz hafta alınan kararlarla, Hillsborough County sakinlerinin 'temel ihtiyaç' hariç, tüm seyahat, toplanma ve dışarı çıkma gibi faaliyetleri durduruldu. Evde kalma emrindeki 'temel ihtiyaç ve hizmetler' listesinde 'kiliseye gitmek' yer almıyor.

Eyalet sağlık departmanına göre Florida'nın 5.200'den fazla teyit edilmiş koronavirüs vakası ve en az 63 ölümü var.

Papaz Rodney Howard-Browne, 2017'de ABD Başkanı Donald Trump'ı beraberindeki diğer papazlarla birlikte ziyaret etmiş, Oval Ofis'te Trump'ın etrafında çember kurarak dua seansı yapmasıyla tanındı.

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