İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2022 Cuma / 12 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4101
  • EURO
    16,0575
  • ALTIN
    904.941
  • BIST100
    2390.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'dan balistik füze rahatsızlığı! Müttefiklerini uyardılar
Dünya

Beyaz Saray'dan balistik füze rahatsızlığı! Müttefiklerini uyardılar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını açıkladı.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 05:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, "ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz." ifadesini kullandı.

Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da "istikrarı bozucu" olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti.

- 6'NCI SINIF ÖĞRENCİSİNDEN PSAKİ'YE SORU

Öte yandan, basın toplantısında 6'ncı sınıf öğrencisi Rory Hu da çocuk eğitim dergisi Nick News adına Psaki'ye soru yöneltti.

Hu, Psaki'ye Biden'ın çocukların zihinsel sağlığının sosyal medyada korunması konusunda ne tür politikalar izlediği yönünde bir soru yöneltti.

Psaki ise Biden'ın bu konuya büyük önem verdiğini ve bu konuda ekibinin çalıştığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.