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Dünya

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Hindistan açıklaması: ABD için kritik bir stratejik ortak olacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 'Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak.' dedi.

AA20 Haziran 2023 Salı 21:42 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan dikkat çeken Hindistan açıklaması: ABD için kritik bir stratejik ortak olacak
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Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Basın Merkezinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırlayacağını ifade eden Kirby, bu ziyaretin iki ülke arasındaki "derin ve yakın ortaklığı" teyit edeceğini vurguladı.

Kirby, Hindistan'ın gelecek yıllarda ABD çıkarlarıyla paralel şekilde "büyük bir güç olarak" ortaya çıkmasını desteklediklerini belirterek, "Hindistan, önümüzdeki yıllarda ABD için kritik bir stratejik ortak olacak." diye konuştu.

ABD ve Hindistan arasında "sağlam bir savunma işbirliği" olduğunu belirten Kirby, savunma alanındaki bu işbirliklerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kirby, bu kapsamda siber ve uzay alanında çıkan yeni teknolojilerle ilgili işbirliği konularını da iki ülke liderinin masaya yatıracağını ifade etti.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Biden'ın Modi ile görüşmesinde Ukrayna'nın da gündeme geleceğini belirten Kirby, üçüncü bir ülkenin Ukrayna'da olası bir barış sürecine dahil olmasıyla ilgili soruya, bunu memnuniyetle karşılayabilecekleri yanıtını verdi.

Kirby, diğer yandan bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlılığın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Koordinatör Kirby, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithaliyle ilgili ise tavan fiyatı uygulamasının işe yaradığını ve Hindistan'ın bu fiyat aralığında petrol almaya devam etmesini umduğunu söyledi.

HİNDİSTAN'DAKİ MÜSLÜMANLARIN HAKLARI

Hindistan'da Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili bir soruya ise Kirby, "Demokrasi zordur. Buna, bu ülkede ilk elden şahit olduğumuzu biliyoruz. (Demokrasi) zordur, üzerinde çalışmak gerekir. Hindistan'ın da canlı bir demokrasisi var ve üzerinde çalışıyorlar." yorumunu yaptı.

Kirby, Başkan Biden'ın, insan haklarıyla ilgili endişelerini dile getirme konusunda hiçbir zaman çekinmediğini savunarak, bu hafta da çekinmeyeceğini ancak bunun ikili ilişkilerde geliştirilmesi gereken diğer alanların ele alınmayacağı anlamına gelmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'LA ANLAŞMA YOK

İran ile ABD arasında anlaşma olduğuna dair iddialarla ilgili Kirby, "Konuşacak bir anlaşma yok. İranlılarla ülkelerinde tutuklu bulunan Amerikalılar hakkında konuşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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