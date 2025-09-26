İSTANBUL 23°C / 17°C
Dünya

Beyaz Saray'dan dikkat çeken paylaşım: Biz uzun zamandır dostuz

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği dünkü görüşmesini, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dostluk mesajının da yer aldığı bir video ile paylaştı.

AA26 Eylül 2025 Cuma 19:03 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan dikkat çeken paylaşım: Biz uzun zamandır dostuz
Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ı bir araya getiren görüşmeden anların yer aldığı bir video yayınladı.

Trump'ın dün Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben söylediği, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam." cümlesiyle paylaşılan videoda, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinden farklı kesitler yer aldı.

Beyaz Saray, paylaşımında, Trump'ın söz konusu cümlesinin sonuna ABD ve Türk bayrağını yan yana koydu.

