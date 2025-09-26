Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ı bir araya getiren görüşmeden anların yer aldığı bir video yayınladı.

"It's a pleasure to be with President @RTErdogan of Turkey, and we've been friends for a long time... he's a highly respected man." - President Donald J. Trump �������� pic.twitter.com/yUMse57cG4 — The White House (@WhiteHouse) September 26, 2025

Trump'ın dün Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben söylediği, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam." cümlesiyle paylaşılan videoda, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinden farklı kesitler yer aldı.

Beyaz Saray, paylaşımında, Trump'ın söz konusu cümlesinin sonuna ABD ve Türk bayrağını yan yana koydu.