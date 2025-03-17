Beyaz Saray'dan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi itirazlarına ret

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News'e konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Leavitt, "Yönetim, mahkeme kararına uymayı reddetmedi. Yasal temeli olmayan bu karar, (Venezuela çetesi) Tren de Aragua üyelerinin ABD topraklarından zaten çıkarılmasının ardından verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yargıcın kararıyla yönetimin eylemlerinin çelişmediğini belirten Leavitt, federal mahkemelerin Başkan Donald Trump'ın "Yabancı Düşmanlar Yasası" kapsamında alacağı kararların üzerinde yetki sahibi olmadığını savundu.

Trump da Truth Social hesabından, El Salvador'a gönderilen düzensiz göçmenlerin videosunu paylaştı.

Eski Başkan Joe Biden'ı suçlayan Trump, çete üyelerini hapse atmak için kabul eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye teşekkürlerini iletti.

- TRUMP, SADECE SAVAŞ DÖNEMİNDE KULLANILAN YASANIN VERDİĞİ YETKİLERE BAŞVURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Trump'ın bu kararı, aynı gün içinde bölge yargıcı tarafından bloke edilmişti.

ABD yönetimi ise federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında 261 çete üyesinin ülkeye getirildiğini duyurmuştu.