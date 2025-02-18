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Dünya

Beyaz Saray'dan 'Elon Musk' açıklaması: Fiili bir yetkisi yok

Beyaz Saray, Elon Musk'ın Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı olarak görev yaptığını bu nedenle hükümet kararlarında resmi ya da fiili yetkisi olmadığını bildirdi.

AA18 Şubat 2025 Salı 14:59 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan 'Elon Musk' açıklaması: Fiili bir yetkisi yok
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Bazı Demokrat yetkililerin Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) karşı açtığı davaya bakan Yargıç Tanya Chutkan'ın talebi üzerine Beyaz Saray İdari İşler Ofisi Direktörü Joshua Fisher, Musk'ın hükümetteki rolüne ilişkin mahkemeye dosya sundu.

Musk'ın "ABD başkanına kıdemli danışmanlık" yaptığı belirtilen mahkeme dosyasında, "Diğer tüm kıdemli Beyaz Saray danışmanları gibi Musk'ın da kendi başına hükümet adına karar almak için resmi veya fiili yetkisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dosyada, Musk'ın DOGE'nin çalışanı olarak görev yapmadığı, resmiyette Beyaz Saray'a bağlı olarak çalıştığı detayı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım'da iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin DOGE'yi yöneteceğini açıklamıştı.

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