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Dünya

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili iş birliğini güçlendirme çalışmalarını görüştüğü bildirildi.

11 Temmuz 2023 Salı 23:21 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
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Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerle görüştü. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşme gerçekleştirdi

İki liderin görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biden ve Erdoğan ikili iş birliğini güçlendirme çabalarını görüştü. Biden, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri'yle anlaşmaya varması nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti. İki lider savunma ve ekonomi konularında önceliklere dair görüş alışverişinde bulundu. İki lider Ukrayna'ya destek ve Ege'de istikrarın korunmasının önemi de dahil olmak üzere bölgesel konuları görüştü."

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