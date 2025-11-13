Beyaz Saray'dan ''Gazze'' iddiasına yalanlama: Başkan çok net bir şekilde ifade etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Gazze ile ilgili güncel bir tartışmaya açıklık getirdi.

Leavitt, İsrail medyasına yansıyan ve ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğüne dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ABD'li sözcü, "Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi ve barışı istediğini, bunun için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Leavitt, bununla birlikte Gazze'de Amerikan askeri olmasına yönelik bir planlarının olmadığını ifade etti.

Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili olarak (Amerikan) askerlerinin sahaya inmesini istemediğini çok net bir şekilde ifade etti." dedi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

01.05 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki kırılgan ateşkesin defalarca ihlal edildiğini ancak hala geçerliliğini koruduğunu belirterek, ikinci aşama için müzakerelerin önünün açılması çağrısında bulundu.

00.00 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de birçok kısıtlamaya rağmen BM'nin insani yardımları arttırmaya devam ettiğini belirterek, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Zikim Sınır Kapısı'nı insani yardım geçişi için açacağını duyurdu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI 69 BİN 185'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 185'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı, yaralanan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 245 kişinin öldüğü, 627'sinin yaralandığı, enkaz altından da 532 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 185'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 698'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.