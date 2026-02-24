İSTANBUL 14°C / 6°C
Beyaz Saray'dan İran mesajı: Trump gerekirse ordunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 'Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır' dedi.

IHA24 Şubat 2026 Salı 17:15 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan İran mesajı: Trump gerekirse ordunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde İran'a dair açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok eden, son derece başarılı bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın bir daha nükleer program kurmaya çalışmayacağı anlamına gelmez" dedi.

"ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir tehdit olarak görüyor mu" sorusuna cevap veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor, bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin" dedi.

"GEREKİRSE ABD ORDUSUNUN ÖLÜMCÜL GÜCÜNÜ KULLANMAYA HAZIR"

ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelere değinen Leavitt, "Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır" diye konuştu.

Basında ABD-İran gerilimine dair yer alan iddialara da değinen Leavitt, "Medyada spekülasyonlarda bulunan, anonim kaynakların arkasına saklanan, Trump'ın ne düşündüğünü veya İran'a karşı alınacak önlemlerle ilgili vereceği kararı bildiğini iddia edenler, ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar" dedi.

