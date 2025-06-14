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Dünya

Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı: Nükleer silah programından vazgeç

ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını “engellenemez” olarak nitelendirdi. Beyaz Saray, İran'a müzakere çağrısı yaparken, 'Barışın sağlanmasında tek yol nükleer silah arayışından vazgeçmek olduğunu vurguladı.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı: Nükleer silah programından vazgeç
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Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu yetkili, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." dedi.

⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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