İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2024 Pazar / 9 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'dan İsrail'e 'Gazze' mektubu! İnsani yardım sevkiyatına ilişkin adımlar değerlendirilecek
Dünya

Beyaz Saray'dan İsrail'e 'Gazze' mektubu! İnsani yardım sevkiyatına ilişkin adımlar değerlendirilecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin işgalci İsrail'e gönderdiği ve Gazze'de insani koşulların iyileştirilmesini talep ettiği mektubun ardından bu hafta, insani yardım sevkiyatına ilişkin adımların değerlendireceklerini belirtti.

AA10 Kasım 2024 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan İsrail'e 'Gazze' mektubu! İnsani yardım sevkiyatına ilişkin adımlar değerlendirilecek
ABONE OL

Sullivan, CBS kanalındaki "Face The Nation" programında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşlarına mektup göndererek insani yardım sevkiyatına ilişkin beklentilerini aktardıklarını anımsatan Sullivan, "Bu hafta İsrail'in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Austin ve Blinken'ın bu alandaki değerlendirmeyi yapacak kişiler olduğunu kaydetti.

Gazze'de ateşkesin önünde duranın "İsrail değil Hamas" olduğu iddiasında bulunan Sullivan, İsrail'in "belli bir sayıda esirin serbest bırakılması için geçici ateşkese" hazır olduğunu söyledi.

BİDEN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 13 Kasım'da bir araya geleceğini hatırlatan Sullivan, buradaki en önemli mesajın "barışçıl güç transferi" olacağını dile getirdi.

İkilinin aynı zamanda Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacağına işaret eden Sullivan, "Başkan Biden, Başkan Trump'a bu konular hakkında görüşlerini ve tutumunu iletecek." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.