Beyaz Saray'dan Kazakistan'daki protestoculara ''itidal'' çağrısı

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:11 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:12

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kazakistan'daki protestoları yakından takip ettiklerini belirten Psaki, "Protestoculara yapılan itidal çağrılarını destekliyoruz. Protestocular kendilerini barışçıl bir şekilde ifade etmeli. Ayrıca yetkilileri de gerginlikten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'nın protestoların arkasında ABD'nin olduğuna ilişkin iddialarını da "çılgınca" olarak nitelendirerek, "Bu iddialar tamamıyla yanlı ve Rusya'nın dezenformasyon senaryosunun bir parçası. Bunun gibi senaryoları geçtiğimiz yıllarda da görmüştük." görüşünü paylaştı.

- Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.