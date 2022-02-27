Beyaz Saray'dan Kongreye Ukrayna talebi

AA 27 Şubat 2022 Pazar 00:47 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:47

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray'ın Kongre üyeleri ile yaptığı bir görüşmede Kongreden Ukrayna'ya yardımlar için 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını istediğini aktardı.

Yetkililer bu fonun 2,9 milyar dolarının Ukrayna'ya insani yardım ile Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerine güvenlik yardımı için ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına aktarılacağını bildirdi.

Ayrıca söz konusu fonun 3,5 milyar doları da ABD Savunma Bakanlığına aktarılacak.

Amerikan basını, ABD'li Kongre üyelerinin Rusya'nın saldırılarına ortak tepki gösterdiğini ve söz konusu fonu onaylayabileceğini yazdı.

