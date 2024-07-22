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Dünya

Beyaz Saray'dan Kovid-19'a yakalanan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Neredeyse tamamen kurtuldu

Beyaz Saray'dan Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, 'neredeyse tamamen' kurtulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan Kovid-19'a yakalanan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Neredeyse tamamen kurtuldu
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Doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'ın paylaştığı açıklamaya göre, O'Connor, Biden'ın 17 Temmuz'da yakalandığı Kovid-19'un semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu belirtti.

DURUMU İYİ

Virüsle mücadelesinde Biden'a bugün 10. doz Paxlovid ilacının verildiğini kaydeden O'Connor, ABD Başkanı'nın tüm başkanlık görevlerini sürdürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti. Jean-Pierre, hafif semptomlar gösteren Biden'ın Delaware'deki evinde kendisini izole edeceğini kaydetmişti.

BİDEN, NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceğinin halen belirsiz olduğu ve Biden'ın izole olması sebebiyle görüşmenin henüz netleşmediği belirtiliyor.

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