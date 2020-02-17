İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,05
  • EURO
    6,5595
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: Trump, Erdoğan'a teşekkür etti
Dünya

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.' bilgisi paylaşıldı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi07:13 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 07:13

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

Tarihte ilk kez Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

Beyaz Saray'dan kritik görüşmeyle ilgili açıklama: Trump, Erdoğan'a teşekkür etti
Beyaz Saray'dan kritik görüşmeyle ilgili açıklama: Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

Beyaz Saray'dan kritik görüşmeyle ilgili açıklama: Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

Ersun Yanal'ın son şansı derbi
Ersun Yanal'ın son şansı derbi

Ersun Yanal'ın son şansı derbi

ABD'nin 'sözde barış planı' hakkında flaş açıklama!
ABD'nin 'sözde barış planı' hakkında flaş açıklama!

ABD'nin 'sözde barış planı' hakkında flaş açıklama!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.