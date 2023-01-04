Beyaz Saray'dan Kudüs açıklaması

Sözcü Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jean Pierre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin kendisine yöneltilen soruya, ABD'nin Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükonun korunması konusunda net olduğu yanıtını verdi. Jean-Pierre, "Mevcut statükoyu tehlikeye atabilecek herhangi bir tek taraflı eylem kabul edilemez. Bu konuda kararlı ve oldukça net olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- Biden Temsilciler Meclisi başkan seçimlerine karışmayacak

Sözcü Jean-Pierre, Temsilciler Meclisinde gereken çoğunluk oyuna ulaşılamaması nedeniyle başkanın seçilememesi konusunda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Demokratların bu konuya müdahil olmayacağını bildirdi.

Biden'ın gelecek günlerde Kentucky'e gideceğini ve burada ekonomik program ile ilgili açıklamalar yapacağını söyleyen Jean-Pierre, 1950'lerden bu yana en büyük altyapı yatırımlarından birinin hayata geçirileceğini kaydetti.

Jean-Pierre, Biden'ın 9-10 Ocak'ta Kuzey Amerika Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Meksika'nın başkenti Mexico City'e gideceğini de anımsatarak, burada liderlerin Kuzey Amerika'nın geleceği ile ilgili önemli ortak kararlar alacaklarını ifade etti. Sözcü, liderlerin düzensiz göç akışı ve çevre konularının yanı sıra ekonomik meseleleri de ele alacağını söyledi.

- Göçmenler konusu

ABD Yüksek Mahkemesinin yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunun devam etmesi yönündeki kararına ilişkin ise Jean Pierre, karara saygı duyduklarını ancak bu kanunun sonsuza kadar yürürlükte kalmasını desteklemediklerini, göçmenlerle ilgili Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Jean-Pierre ayrıca, ABD'nin güney sınırından gelen göçmenlerle ilgili de Biden yönetiminin birçok çalışma yürüttüğünün altını çizdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, ayrıca Çin'den seyahat edecek yolculara uygulanacak Kovid-19 test ibrazı zorunluluğu kararının "kamu sağlığı" kapsamında alındığını kaydetti.

- ABD Ukrayna'yı sahada desteklemeye devam edecek

Dış politikayla ilgili soruları da yanıtlayan Jean Pierre, ABD yönetiminin stratejik hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini, bu kapsamda Rusya karşısında Ukrayna'yı sahada "sonuna kadar" desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Jean-Pierre, ABD'nin "adil barışı" destekleyeceğini ancak bunun yalnızca Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Biden'ın hayatını kaybeden eski Papa Benedictus'un cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da Jean Pierre, ABD'yi cenazede Vatikan Büyükelçisi Joe Donnelly'nin temsil edeceği yanıtını verdi.