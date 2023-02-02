Beyaz Saray'dan Müslüman vekil Ilhan Omar'ın meclis komitesinden ihracına tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Omar'ın Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden çıkarılması kararına ilişkin bir soruya Jean-Pierre, "Biz bunu siyasi bir gösteri olarak görüyoruz. Tıpkı, meclisteki Cumhuriyetçilerin son haftalarda diğer Demokrat üyeleri kilit komitelerden çıkarmaları gibi." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Omar'ın Kongre'nin "son derece saygın bir üyesi" olduğuna inandıklarını belirterek, meclisin bu kararının Amerikan halkına zarar verdiği görüşünü savundu. Sözcü ayrıca, Omar'ın daha önceki yorumları için özür dilediğini ve açıkça anti-Semitizmi kınadığını vurguladı.

ABD'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle, 211 "hayır" oyuna karşın 218 "evet" oyuyla Müslüman Demokrat Milletvekili Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki görevine son verilmesine karar verilmişti.

- Omar'a yöneltilen suçlamalar

İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Omar'ın, 2021'de İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil bazı Demokratların da yorumların "anti-Semitik" olduğunu ifade etmesi üzerine Omar, "niyetinin Amerikalı Yahudileri gücendirmek olmadığını" belirterek özür dilemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 25 Ocak'ta Demokrat Kongre üyeleri Adam Schiff ve Eric Swalwell'in Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki görevlerine son vermişti. McCarthy ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, bir süredir Omar'ın da Dış İlişkiler Komitesindeki görevinden alınması gerektiğini savunuyordu.

Omar, kendisine yönelik suçlamaları reddederek, McCarthy ve destekçilerinin siyasi nedenlerle hareket ettiği görüşünü dile getiriyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratların lideri Hakeem Jeffries de Cumhuriyetçi üyelerin bazı "aşırıcı" üyelerinin anti-Semitik ifadeler kullandıklarına dikkati çekerek Omar'ın, görevden alınması kararını "riyakarlık" olarak nitelemişti.

Demokratlar da 2021'de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene'yi, "ırkçı söylemleri" ve "komplo teorilerini yaydığı" gerekçeleriyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden almıştı.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin "intikam" almak istedikleri için bu adımları attıklarını öne sürüyor.