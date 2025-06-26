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Dünya

Beyaz Saray'dan Rutte'ye ''babacık'' göndermesi... NATO Zirvesi'ne damga vuran diyalog

NATO Genel Sekreteri mark Rutte'nin Trump'a yönelik 'babacık' ifadelerini kullanması zirveye damgasını vurmuştu. ABD Başkanı Trump'ın Lahey ziyaretine ilişkin bir video paylaşan beyaz Saray ise, Rutte'nin 'babacık' ifadesine göndermede bulundu. beyaz Saray'ın paylaşımında 'babacık eve döndü' ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan Rutte'ye ''babacık'' göndermesi... NATO Zirvesi'ne damga vuran diyalog
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NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Orta Doğu'daki ateşkese ilişkin "Bazen babacığın sert konuşması gerekir" yorumu zirveye damga vuran anlardan biri oldu.

Zirve sırasında bir gazetecinin "ABD ile iş yaparken bu şekilde davranmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? İltifat ve övgü yoluyla mı? Bu biraz küçük düşürücü değil mi? Sizi zayıf göstermiyor mu?" sorusuna cevap veren Rutte, "Buna katılmıyorum, bence zayıf göstermiyor. Bu bir zevk meselesi. Ben onun iyi arkadaş olduğunu düşünüyorum." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM: "BABACIK EVE DÖNDÜ"

ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımına ilişkin bir video paylaşan Beyaz Saray, paylaşımda ABD'li ünlü rapçi Usher'ın Hey Daddy - Daddy's Home şarkısını kullandı.

Payaşımda, Baban geldi... Hey, hey, hey, Baba. ABD Başkanı Donald J. Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şarkıda ise şu sözler geçiyor:

"Babam eve geldi. Benim için evde. Ve biliyorum ki bütün gün bunu bekledin. Biliyorsun ki babacık eve geldi ve şimdi oyun zamanı"

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