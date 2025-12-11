Beyaz Saray'dan 'uygun zaman' vurgusu: Gazze Barış Kurulu'na yönelik çalışmalar sürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze Barış Kurulu ile ilgili sürece dair son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Barış Kurulu üyelerini 2026'nın başında açıklayacakları" yönündeki ifadesi sorulan Leavitt, bölgede bulunan ABD'li müzakerecilerin ilgili ülke ve temsilcilerle bu konuda hassas ve yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kurul üyelerinin ne zaman açıklanacağı konusunda net bir tarih vermekten kaçınan Leavitt, "Şu anda Gazze'de barış anlaşmasının ikinci aşaması için perde arkasında sessiz planlamalar yapılıyor ve ABD, Barış Kurulu, ISF (Uluslararası İstikrar Gücü) ve Filistin teknokratik hükümeti, bu açıklamaları kamuoyuna duyurmaya hazır olduğunda uygun zamanda bu açıklamaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

İkinci aşamayla ilgili süreç konusunda perde arkasında sessiz çalıştıklarını aktaran ABD'li Sözcü, bunun nedeninin oldukça karmaşık ve hassas bir durumla uğraşmaları olduğunu vurguladı.

Leavitt, "Gazze Şeridi'nde barış, insanların 70 yıldır ulaşmaya çalıştıkları bir şey. Bu karmaşık bir sorun ve bu yönetim, bu konuda çok dikkatli davranmak istiyor. Biz kalıcı ve uzun süreli bir barış sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

BARIŞ KURULU, ULUSLARARASI SÜREÇLERİN KOORDİNE EDİLMESİNDE KİLİT ROL OYNAYACAK

Dün, Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda konuyla ilgili açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerini ne zaman açıklayacağı sorusuna, "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız. Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullarından biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak." yanıtını vermişti.

Barış Kurulu, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planında yer alan maddelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Plana göre, Barış Kurulu, Gazze'de ateşkes ve sonrasındaki yeniden inşa sürecindeki uluslararası süreçlerin koordine edilmesinde kilit rol oynayacak.

ABD'li yetkililer, kurulun başkanı durumunda olan Trump'ın dışında kimlerin kurul üyeleri olacağıyla ilgili sürecin yeni yılın ilk haftalarında netleşebileceğini ifade ediyordu.