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Dünya

Beyaz Saray'dan yeni tahliye kararı: Teşhisler devam edecek

Beyaz Saray, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen 7 kişide kızamık teşhis edilmesi nedeniyle Afgan mülteciler için gerçekleştirilecek uçuşların 7 gün daha askıda kalacağını bildirdi.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 21:43 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:43
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'dan tahliye edilen kişilerin uçuşlarının geçen hafta kızamık vakaları nedeniyle askıya alındığını anımsatan Psaki, "Bugüne kadar Afganistan'dan ABD'ye gelen en az 7 kişide kızamık teşhis edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), önlem amaçlı uçuşların 7 gün daha askıda kalmasını istedi. Biz de bunu yapıyoruz. Bu konuda değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve ulusal güvenlik ekibimizle görüşüyoruz." dedi.

"SİVİL KAYIP" İDDİALARINA KAÇAMAK YANIT

Psaki, Biden yönetiminin Afganistan'dan çıkmadan önce Kabil havalimanı yakınlarında düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısında hedef alınan kişinin DEAŞ terör örgütü üyesi değil de bir sivil olduğu iddialarının doğru olması durumunda Biden'ın sorumluluk alıp almayacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi.

Her saldırıda sivil kayıp riski olduğunu ancak bunu en aza indirgemeye çalıştıklarını belirten Psaki, "Ortada devam eden bir soruşturma var, hepimiz sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Psaki, Biden yönetiminin uluslararası uçuşlar için uçağa binmeden önce herkesten Kovid-19 istemeyi görüştüğüne ilişkin iddialara ise "Hava yolları güvenliğinin sağlanması için birçok seçeneği değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

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