ABD Başkanı Trump'ın Görnland hakkındaki açıklamaları ve tehditlerine paralel olarak beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
Trump, Grönland'ı daha fazla nadir toprak elementleri elde etmek için satın alma girişiminde bulundukları iddiasını reddederek, "Grönland'ı güvenlik için istiyorum. Başka bir amaçla istemiyorum. O kadar çok nadir toprak elementimiz var ki, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Başka bir amaçla ihtiyacımız yok." demişti.
Süren tartışmaların ardından Beyaz Saray, "Pengueni kucakla" notuyla yapay zekayla oluşturulmuş bir görsel paylaştı.
Ancak Grönland'da penguenlerin yaşamaması nedeniyle paylaşım kısa sürede tepki çekerek alay konusu oldu.
Sosyal medyada kullanıcılar, penguenlerin Grönland'da değil, Güney Yarımküre'deki Antarktika'da yaşadığını vurgulayan çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar ise Beyaz Saray'ın yaptığı hatayı "utanç verici" olarak niteledi.