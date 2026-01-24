ABD Başkanı Trump'ın Görnland hakkındaki açıklamaları ve tehditlerine paralel olarak beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

GÖRNLAND TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Grönland'ın yanında Arktik kavgası: Putin'den Trump'a stratejik hatırlatma ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" belirterek Görnland'ın ilhak edilmesi ve ABD toprağı haline getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, Grönland'ı daha fazla nadir toprak elementleri elde etmek için satın alma girişiminde bulundukları iddiasını reddederek, "Grönland'ı güvenlik için istiyorum. Başka bir amaçla istemiyorum. O kadar çok nadir toprak elementimiz var ki, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Başka bir amaçla ihtiyacımız yok." demişti.

Trump: ABD için harika olacak

BEYAZ SARAY'IN PAYLAŞIMI ALAY KONUSU OLDU

Süren tartışmaların ardından Beyaz Saray, "Pengueni kucakla" notuyla yapay zekayla oluşturulmuş bir görsel paylaştı.

Ancak Grönland'da penguenlerin yaşamaması nedeniyle paylaşım kısa sürede tepki çekerek alay konusu oldu.

Sosyal medyada kullanıcılar, penguenlerin Grönland'da değil, Güney Yarımküre'deki Antarktika'da yaşadığını vurgulayan çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar ise Beyaz Saray'ın yaptığı hatayı "utanç verici" olarak niteledi.