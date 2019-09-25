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Beyaz Saray'ın Ukrayna görüşmesinin dökümü yayımlandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 25 Temmuz'da yaptığı ve ülkede 'Trump'ın görevinden azli' tartışmalarına yol açan konuşmanın dökümünü yayımladı.

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Beyaz Saray'dan yayımlanan belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşına ABD'nin bu ülkeye diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla yardım yaptığını belirterek, "Biz de şimdi sizden bizim için bir iyilik yapmanızı isteyeceğiz." ifadesini kullandı. 
 
Bunun ardından Zelenskiy de ABD'nin yaptığı yardımlara vurgu yaptı. 
 
Trump da Zelenskiy'e Adalet Bakanı William Barr ve Trump'ın kişisel avukatı Ruby Giuliani ile iletişimde olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Joe Biden'ın oğlu hakkında konuşulan çok şey var. Biden'ın yargıyı engellediği konuşuluyor ve birçok insan doğruların peşinde." dedi. 
 
Söz konusu görüşmede, "Adalet bakanının sizi ve çalışanlarını aramasanı ve bu konunun derinliklerine inmenizi istiyorum." şeklinde konuşan Trump'ın Ukrayna'ya yönelik yardımların kesilmesine ilişkin herhangi bir şey söylememesi de dikkati çekti. 
 
- Ukrayna konuşması ABD'yi Trump'a yönelik azil soruşturmasına götürdü
 
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.
 
Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.
 
Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.
 
Trump, bugün söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerinin yayımlanması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.
 
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün söz konusu görüşmede Trump'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu. 

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