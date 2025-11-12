İSTANBUL 17°C / 11°C
12 Kasım 2025 Çarşamba
  Beyaz Saray'ın 'yüzü' değişti! Hükümete yakın isimler arasında 'aşırı estetik operasyon furyası' başladı
Dünya

Beyaz Saray'ın 'yüzü' değişti! Hükümete yakın isimler arasında 'aşırı estetik operasyon furyası' başladı

ABD'nin başkenti Washington'daki plastik cerrahlar, Başkan Donald Trump'ın çevresinden çok sayıda siyasetçinin, suratlarını, abartılı estetik operasyonlardan geçtiklerini belli edecek 'Mar-a-lago yüzü' akımına yakınlaştırmak istediğini belirtiyor.

12 Kasım 2025 Çarşamba 16:10
Beyaz Saray'ın 'yüzü' değişti! Hükümete yakın isimler arasında 'aşırı estetik operasyon furyası' başladı
ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre, Trump, ocakta ikinci kez başkanlık görevine geldiğinden beri hükümete yakın kadın ve erkek siyasetçiler arasında "aşırı estetik operasyon furyası" başladı.

Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesine istinaden "Mar-a-lago yüzü" olarak anılan bu görünüm, burun estetiği, yüz gerdirme ve aşırı miktarda enjeksiyonla kendini gösteriyor.

Washington'da plastik cerrah olarak çalışan Anita Kulkarni, Trump'ın siyasi çevreden pek çok müşterisinin kendisinden "Mar-a-Lago yüzü gibi çok işlem geçirmiş bir görünüm" talep ettiğini belirtti.

Bu müşterilerin halihazırda estetik operasyon yapılmış yüzlerine fazladan dolgu ve enjeksiyon istediğini aktaran Kulkarni, prosedürlerin tehlikelerini göz önünde bulundurarak çok sayıda talebi reddetmek zorunda kaldığına işaret etti.

ÖZELLİKLE ERKEKLER "DAHA GENÇ, KUVVETLİ VE MASKÜLEN" GÖSTERECEK İŞLEMLER İSTİYOR

Yine Washington'da siyasetçilerle çalışan başka bir plastik cerrah Troy Pittman da normal şartlarda insanların estetik operasyonların anlaşılmamasını tercih ettiğini fakat bu durumun, Trump yeniden göreve geldiğinden beri tam tersine döndüğünü söyledi.

Pittman, özellikle erkek müşterilerinin kendilerini "daha genç, kuvvetli ve maskülen" gösterecek işlemlere yöneldiğini ifade etti.

