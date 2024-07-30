''Beyin yiyen amip''ten kurtuldu

BBC'nin haberine göre, 14 yaşındaki Afnan Jasim, haziranda Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bir gölette yüzdükten sonra nöbet geçirme ve şiddetli baş ağrısı şikayetlerinde bulundu.

Jasim'in babası MK Siddiqui, oğlundaki semptomları hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü semptomlarına benzettiğini ve bu sebeple çocuğunu hastaneye götürdüğünü belirtti.

Gittikleri üçüncü hastanedeki doktorlardan Abdul Rauf, Jasim'in "beyin yiyen amip" olarak bilinen Naegleria fowlerinin sebep olduğu PAM hastalığına yakalandığını tespit etti.

Rauf, yaptığı açıklamada, Jasim'e 24 saat içinde tanı koyduklarını belirtirken, Naegleria fowlerinin gencin vücuduna muhtemelen yüzdüğü göletten bulaştığını söyledi.

Hastalığın teşhisinden sonra mikrop öldürücü ilaçlarla tedaviye başladıklarını anlatan Rauf, "Hastamız ilk gün nöbetlerden dolayı pek kendinde değildi. 3 gün içinde Afnan iyileşmeye başladı." diye konuştu.

Rauf, 1 hafta sonra amipin artık gencin vücudunda bulunmadığını tespit ettiklerini vurgulayarak, Jasim'in 1 ay boyunca ilaç kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Böylece Hindistanlı Jasim, beyin yiyen amipin sebep olduğu PAM hastalığından kurtulan nadir kişilerden oldu.

Beyin yiyen amipin genellikle tatlı su göllerinde özellikle de ılık sularda bulunduğunu aktaran Rauf, "İnsanlar, doğrudan suya dalmamalı çünkü bu yolla amip kolayca vücuda girebilir. Eğer su kirliyse amip burun yoluyla vücuda girer." dedi.

Rauf, hastalıktan korunmak için kirli sulara girilmemesi gerektiğini belirtti.

Beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık PAM'a yakalananların ölüm oranı yüzde 97 olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 1971-2023 arasında Avustralya, ABD, Meksika ve Pakistan'da PAM'a yakalananlardan sadece 8 kişi hastalığı yendi.

Hastalığın tedavisinde erken teşhisin öneminin yüksek olduğu vurgulanıyor.

