Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili merak edilen sorular: Tonlarca patlayıcı madde neden şehrin kalbinde tutuldu?

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:20

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin tartışmalar Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın dün yaptığı açıklama sonrası başladı. Avn, ölümcül ve yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

- Tonlarca patlayıcı madde neden şehrin kalbinde tutuldu?

İlk akla gelen, patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu sorusu oldu.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, söz konusu maddenin Afrika'da bir ülkeye gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Ancak bu açıklama akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yetmediği gibi başka soruları da beraberinde getirdi.

- Neden gerekli güvenlik tedbirleri alınmadı?

Depoda tutulan patlayıcı maddelerin infilak etmesinin önüne geçilmesi için neden 2014'ten bu yana gerekli tedbirlerin alınmadığı cevapsız kalan bir başka soru.

Cumhurbaşkanı Avn'a göre amonyum nitrat maddesi yaklaşık 6 yıldır herhangi bir güvenlik tedbiri alınmadan bekletilmiş.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab da limandaki patlamayı "felaket" olarak nitelendirmiş ve sorumluların bedelini ödeyeceğini söylemişti.



- Patlayıcı madde neden sivil yerleşim merkezi yakınında bekletildi?

Lübnanlılar, patlama ihtimali olan çok yüksek miktardaki amonyum nitratın limanda, kent merkezinin en işlek yerinde bekletilmesiyle ilgili de net açıklama bekliyor.

Tonlarca patlayıcı maddenin diplomatik misyonlar, turistik noktalar, çarşı merkezi, fuar alanı, ünlü oteller ve Başbakanlık Sarayı'nın da içinde bulunduğu bölgeye yakın bir yerde tutulmasının nedenleri büyük bir merak konusu.

- Olay tam olarak nasıl meydana geldi? İhmal var mı?

Beyrut Limanı'ndaki ölümcül patlamanın nasıl meydana geldiğine dair net bilgiler henüz Lübnanlı yetkililerce paylaşılmadı.

Lübnan Başbakanı Diyab, sadece sorumlulardan hesap sorulacağını söylerken, birçok insanın ölümüne sebebiyet veren patlamada kimin ihmalkar davrandığı, patlamaya neyin sebebiyet verdiğine hiç değinmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin tek bilinen şu:

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı, ardından depoda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Akıllardaki soruların hangilerinin yanıt bulacağı zamanla ortaya çıkacak.