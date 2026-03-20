  • Beyrut ve Dahiye'de şiddetli patlama sesleri! İsrail savaş uçakları ses duvarını aştı
Dünya

Beyrut ve Dahiye'de şiddetli patlama sesleri! İsrail savaş uçakları ses duvarını aştı

İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki şiddetli patlama sesi duyuldu.

CANSU YÜCEL20 Mart 2026 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Beyrut ve Dahiye'de şiddetli patlama sesleri! İsrail savaş uçakları ses duvarını aştı
Bölgeden gelen bilgilere gör; Beyrut'ta savaş uçaklarının sesi ve art arda iki patlama sesi duyuldu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşmsı nedeniyle Beyrut ve güneyindeki Dahiye'de patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Beyrut kent merkezi ve şehrin güneyindeki Dahiye'de duman görülmedi.

İşte İsrail ile Lübnan arasında dakika dakika yaşananlar

12:47 İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal eden saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun kritik olduğunu ve bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

12:38 İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki şiddetli patlama sesi duyuldu.

11:51 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine sabah erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

09:55 Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı, İsrail saldırıları nedeniyle zor koşullar altında karşıladığını belirtti.

02:28 "Lübnan'da gelecek için planlarımız var"

Netanyahu, "Savaş planlarımızı açıklayamam. Lübnan'da gelecek için planlarımız var. Açıkça söylemek gerekirse, bir numaralı çabamız İran'a yönelik" dedi.

02:24 İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın 2 Mart tarihinden beri İsrail'e yönelik saldırılarında 700 roket, füze ve insansız hava aracı (İHA) kullandığını açıkladı.

