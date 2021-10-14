Beyrut'ta çatışma: Ölü ve yaralılar var! Asker sokağa indi

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:38

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

AA'nın bölgedeki muhabirinden alınan bilgiye göre, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Olayda en az 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.

LÜBNAN HİZBULLAHI VE EMEL HAREKETİNDEN ORDUYA "GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇANLARIN YAKALANMASI" ÇAĞRISI

Lübnan Hizbullahı ve Şii Emel Hareketi, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine "başkent Beyrut'ta destekçilerinin üzerine ateş açanların yakalanması" çağrısında bulundu.

Hizbullah ve Emel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmanın siyasi hedefler amacıyla kullanılmasına karşı Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin, binaların üzerindeki keskin nişancılarla hedef alındığı" ifade edildi.

Keskin nişancıların saldırısından sonra göstericilerin kafalarından hedef alınarak yoğun şekilde ateş açıldığı aktarılan açıklamada, "silahlı örgütsel gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırının ülkeyi fitneye çekmeye çalışılan kasıtlı bir eylem olduğu" savunuldu.

Bunları teşvik edenlerin de sorumlu tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, "Emel Hareketi ve Hizbullah, Lübnan ordusunu bu suçluları en kısa sürede yakalamaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca destekçilerine "fitnenin peşinden gitmemeleri" ve sakin olmaları çağrısı yapıldı.

Öte yandan Beyrut ve diğer bazı bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri bazı yolları trafiğe kapatarak eylemler yaptı.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada ateş açılmış, olayda 3 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.

LÜBNAN ORDUSUNDAN HALKA "BEYRUT'TAKİ ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE BULUNAN SOKAKLARI BOŞALTMALARI" ÇAĞRISI

Lübnan ordusu, Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılmasının ardından halka "başkent Beyrut'taki çatışma bölgelerinde bulunan sokakları boşaltmaları" çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin Et-Tayyuna- Badaro bölgesine geldiği sırada üzerlerine ateş açıldığı belirtildi.

Ordu birliklerinin bölgede kontrolü sağlamak üzere anında olay yerine intikal ettiği, ateş açanları yakalamak üzere çalışma başlatıldığı ve bölgede devriyelerin sürdüğü kaydedildi.

Lübnan ordusu, sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltması isterken, sokaklarda görülecek silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, sokaklarda üzerinde silah taşıyanların kişilerin askerlerce hedef alınacağı ifade edildi.

- BAŞBAKAN MİKATİ'DEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Başbakan Necib Mikati, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'ta herkesi sükunete çağırarak "Sebep ne olursa olsun fitnenin peşinden gidilmemesine davet ediyorum." ifadelerini kullandı

Bölgede kontrolü sağlamaya çalışan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mikati, Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de iletişim kurduğunu kaydetti.

- BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

- Şİİ ESKİ BAKANLAR, HAKİM BİTAR'I "FİTNE ÇIKARMAKLA" SUÇLUYOR

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanlar, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının ısrarı üzerine oluşan gerginlik nedeniyle dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.