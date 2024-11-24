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Dünya

Beyrut'un güneyi bombardıman altında! Saldırı öncesi İsrail sözcüsünden '12 harita'lı tehdit

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hedef alan çok sayıda şiddetli hava saldırısı düzenledi. Dahiye semalarına toz ve duman bulutları hakim oldurken İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı öncesi X hesabından '12 haritalı' tehdit paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

AA24 Kasım 2024 Pazar 22:57 - Güncelleme:
Beyrut'un güneyi bombardıman altında! Saldırı öncesi İsrail sözcüsünden '12 harita'lı tehdit
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Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıların Dahiye'deki Hureyk, Gubeyri ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerini hedef aldığını duyurdu.

Hureyk Mahallesine en az 3 hava saldırısı düzenlenirken, saldırıların ardından hedef alınan bazı noktalarda yangınlar çıktı ve Dahiye'nin semalarını toz ve duman bulutu kapladı.

Bölgedeki AA muhabiri, saldırıların ilk dalgasının birkaç dakika içerisinde ardışık bir şekilde düzenlendiğini bildirdi.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN '12 HARİTA'LI TEHDİT

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılardan çok kısa süre önce, X hesabından 12 harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

Gubeyri, Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerinde bazı binaları işaret ederek buralardan uzak durulması yönünde tahliye uyarısı gelmesinin ardından söz konusu bölgelerde Hizbullah mensupları sakinlerin bölgeleri acil tahliye etmesi için uyarıda bulunmak adına havaya ateş açıldı.

Adraee, saldırıların başlamasının ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Kendilerini denklem dayatabilecek konumda gören herkes, Hizbullah'ın sahte medya sözcülerinden gelen haberleri okumaktan kaçınmak ya da güney banliyölerinde bir tur atmakta özgürdür; böylece bugün ve özellikle bu gece ne demek istediğimizi anlayacaklardır." şeklinde tehdit etti.

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