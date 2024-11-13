Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından bir harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.

Adraee paylaşımında, Hureyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek bir tahliye uyarısında bulundu.

İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine Salı günü öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.

İSRAİL'İN, LÜBNAN'IN ŞUF İLÇESİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

İsrail'in, Lübnan'ın Şuf ilçesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık, daha önce saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

İSRAİL BASININA GÖRE, İSRAİL'İN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE KARA SALDIRILARININ İKİNCİ AŞAMASI BAŞLADI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği kara saldırılarında ikinci aşamaya geçildiği belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, "İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarının ikinci aşamasına başladı ve 36. Tümen de Hizbullah'ın ikinci savunma hattına doğru manevra yapmaya başladı." ifadesine yer verildi.

Haberde, "ikinci aşamanın amacının bölgedeki Hizbullah oluşumlarını ortadan kaldırmak ve Lübnan'da çözüme yönelik siyasi müzakerelerle ilgili her konuda Hizbullah'a baskı uygulamak olduğu" kaydedildi.

İsrail ordusunun "kara saldırısına paralel olarak Lübnan'ın derinliklerinde faaliyet gösterdiği ve başkent Beyrut ile Bekaa'da Hizbullah'a ait mühimmat depolarını vurduğu" iddia edildi.

İsrail ordusunun, X hesabından yapılan açıklamada, ayrıntıya yer verilmeden, "36. Tümen, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeni hedeflerine karşı kara operasyonlarına devam ediyor" şeklinde paylaşım yapıldı.

Açıklamada Lübnan'dan İsrail'e fırlatılmaya hazır çok sayıda füze rampasının vurulduğu iddia edildi.

Zırhlı bir tümen olan 36. Tümen, İsrail ordusunun en büyük askeri oluşumu olarak kabul ediliyor.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 287 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.