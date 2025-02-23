Bibas'ın ailesi: İsrail esirlerimizin nasıl öldüğüyle alakalı hiçbir bilgi vermedi

Heyetten yapılan açıklamada, "Bibas ailesi, Shiri ve çocuklarının öldürülmesiyle ilgili olarak resmi makamlardan herhangi bir ayrıntı almadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ailenin daha fazla ayrıntıya girmek istemediği, kendi isteklerine saygı gereği cesetlerin parçalanmasına ilişkin herhangi bir bilginin paylaşılmamasını talep ettiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, Bibas ailesinin Gazze'de esir tutulduğu sırada Hamas mensuplarınca öldürüldüğü iddiasında bulunmuştu.

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", 20 Şubat'ta ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e gönderilmişti.

Bibas ve Lifshitz ailelerine hitaben, "Çocuklarınızın size canlı dönmesini tercih ederdik ancak ordunuzun ve hükümetinizin liderleri onları öldürmeyi seçti. Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu da katlettiler" açıklamasını yapan Hamas, "mensuplarının Bibas ailesini öldürdüğü" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, İsrail ordusunun "sorumluluktan kaçmak için" bu iddiaları ortaya attığını bildirmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de "Shiri Bibas'ın, Gazze'deki savaşın ilk haftalarında iki çocuğu Kfir ve Ariel ile birlikte öldürüldüğü tahmin ediliyor." ifadesine yer verilmişti.

Gazze'deki Filistinli bir saha komutanı da daha önce yaptığı açıklamada, cenazeleri teslim edilen 4 İsrailli esirden biri olan Bibas'ın esir alındığında iki çocuğunun kendisine verildiğini, rahat ve güvenli bir yerde tutulduklarını ancak İsrail ordusunun onları öldürdüğünü söylemişti.

