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Biber gazlı G7

Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren ve bu yıl Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi olaylı başladı. Urrugne’de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, biber gazı kullanan 4 polis hafif yaralandı. 

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G7 Zirvesi, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un G7 ülkelerin liderlerin onuruna vereceği akşam yemeğiyle başladı. Gelişmiş 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve üç gün süren G7 zirvesi geçmiş yıllarda olduğu gibi yine protestolarla sahne oldu. Fransa’nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi öncesinde Urrugne’de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 polis hafif yaralandı. Biarritz’e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Urrugne’deki protestolarda polise çeşitli maddeler atan eylemcilere güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti. 

TERS KELEPÇE AYIBI 

Hukukçular ‘ters kelepçeyi’ işkenceye olarak nitelerken benzer görüntüler dünyaya her fırsatta sözde ‘ileri demokrasi’ ve ‘hukuk’tan bahseden Fransa’da uygulandı. Gözaltına alınan protestoculara plastik ters kelepçe takılmasını uluslararası haber ajansları çektikleri fotoğraflarla dünyaya servis etti. 

PROTESTOLAR SÜRECEK 

G7 karşıtı grupların zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyeceği ifade edildi. Biarritz’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Hendaye’de bugün yapılacak eyleme yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. İspanya’nın Fransa sınırındaki Irun şehrinde de gösteri düzenlenecek. 

  ANA TEMA EŞİTSİZLİK 

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada’nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Öte yandan zirvede yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak. 

 

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