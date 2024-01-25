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Dünya

Biden, 10 Nisan'da Kişida'yı konuk edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu 10 Nisan'da Beyaz Saray'da resmi ziyarette ağırlayacak.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 22:01 - Güncelleme:
Biden, 10 Nisan'da Kişida'yı konuk edecek
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ile Kişida'nın ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele alacağı ve ziyaret günü akşamı iki liderin devlet yemeğinde bir araya geleceği kaydedildi.

Görüşmelerde özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ve ticaretle ilgili konuların ele alınacağı ve (Çin'i dengeleyebilmek amacıyla oluşturulan) bölgesel ittifakların ortak gündeminin değerlendirileceği belirtildi.

Çin'in bölgesel hegemonyasına karşı ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasında kurulan ve kısaca QUAD olarak nitelendirilen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu kapsamında da iki ülke arasındaki işbirliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.

  • Biden-Japonya Ziyareti
  • Beyaz Saray Buluşması
  • Diplomatik Görüşme

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