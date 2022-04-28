Biden 20-24 Mayıs'ta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada "Başkan Biden, hükümetlerimiz, ekonomilerimiz ve halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirmek adına 20-24 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Ziyaretin Biden yönetiminin "açık ve özgür Hint-Pasifik" taahhüdünün de bir göstergesi olacağını belirten Psaki, "Bu ziyaret, 12 ve 13 Mayıs'ta Washington'da düzenlenecek ABD-ASEAN Özel Zirvesi de dahil Hint-Pasifik ile 1 yıldan uzun zamandır süren yoğun diplomasinin bir ürünüdür." görüşünü paylaştı.

Biden'ın hem Güney Kore hem de Japonya'da mevkidaşlarıyla görüşeceğini bildiren Psaki, görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik bağların genişletilmesi ve iş birliğinin artırılması gibi konuların ele alınacağını kaydetti.



Psaki, Biden'ın Tokyo ziyareti kapsamında Avustralya, Japonya, Hindistan ve ABD'den oluşan ve "Quad" olarak bilinen grubun toplantısına da katılacağını belirtti.

