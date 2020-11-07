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Dünya

Biden'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklama: Sabırsızlıkla bekliyoruz

ABD seçimlerinde kritik eyaletlerde önde olan başkan adayı Joe Biden açıklama yaptı. Biden 'Seçmenler ülkenin daha çok ayrılmasını değil bir araya gelmesini istediler. 74 milyon Amerikalı konuştu. Son sonuçları beklerken tabii ki sürecin başlamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.' dedi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 07:06 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:14
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74 milyon oy aldığını açıklayan Demokrat Parti Adayı Joe Biden açıklama da bulundu. Kritik eyaletlerde önde olduğunu ve başkanlığa yakın olduğunu söyleyen Biden şu ifadeleri kullandı:

Kazandığımı ilan etmek için burada değilim. Ancak net bir çoğunlukla kazanacağımı görebilirsiniz. Süreç devam ediyor. Amerika'nın dört bir yanında seçmenlerin desteğini almaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Dört yıl önce kaybettiğimiz ülkenin kalbini oluşturan eyaletlerde yeniden kazandık. Seçim oylarının sayılması çok yavaş ilerliyor. Ancak bunlar sadece rakamlar değil. Bunlar seçmenler. Bunlar temel vatandaşlık haklarını ve iradelerini gösteren insanların sesleri. Rekor sayıda her ırktan ve yaştan seçmen oylarını verdi. Bu seçmenler ülkenin daha çok ayrılmasını değil bir araya gelmesini istediler. 74 milyon Amerikalı konuştu. Son sonuçları beklerken tabii ki sürecin başlamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizin oylarınızın hepsi sayılacak. bunu durdurmak için ne kadar uğraştıkları umurumda değil. İnsanların sesleri duyulacak. ABD ilerlemeye devam edecek.

Liderlerimizin görevi bu güçlü fikir ayrılıklarımızı bizi birleştirecek şekilde ortada buluşturmak. Ulus için çalışmalı ve çatışma yerine sorunları çözmeye odaklanmak olmalı. Liderliğin ve siyasetçilerin görevi tüm vatandaşların haklarını iyileştirmek, bizi birleştirmek, düşman etmemektir. Kime oy verirseniz verin eminim ki 150 milyondan fazla seçmenin çoğu bu çatışmayı siyasetten atmak istediğimiz konusunda bizimle hem fikirdir. Öfkeyi ve şeytanlaştırmayı artık geçmişte bırakmamış gerekiyor. Başkan olarak sorumluluğum tüm ülkeyi temsil etmek olacak. Geleceğimizi inşa etmek için çok büyük fırsata sahibiz.

Kim olduğumuzu unutmayalım. Birlik olduğumuzda başaramadığımız hiçbir şey olmadı bugüne kadar. 

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