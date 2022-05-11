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Dünya

Biden, ABD'nin fırsatçılığını bir kez daha tescilledi: Yerini biz doldurabiliriz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini belirterek, 'ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir.' dedi.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
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Biden, Illionois eyaletindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretimin önemi hakkında konuştu.

ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Ukrayna savaşıyla ilgilendiğini dile getiren Biden, "Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olduğunu ve şu anda silolarında bulunan 20 milyon ton tahılın Rusya nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşamadığını belirtti.

G7 ülkelerinin tüm dünyada gübre stokunu artırmak için çabalayacağının altını çizen Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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