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Dünya

Biden, ASEAN liderleriyle bir araya geldi

ABD ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen ABD-ASEAN Özel Zirvesi için bir araya geldi.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 03:21 - Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, ASEAN üyesi ülkelerin liderleri ile Beyaz Saray bahçesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafın ardından liderler akşam yemeği yedi.

Beyaz Saray, söz konusu zirve kapsamında ABD ile ASEAN üyesi ülkeler arasında özellikle iklim, kalkınma, eğitim, denizcilik alanında iş birliği ve küresel sağlık güvenliği konularının ele alınacağını açıkladı.

Malezya, Endonezya, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Laos, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşan ASEAN, bölgedeki ülkelerin ekonomik, politik, güvenlik ve sosyokültürel iş birliğini desteklemek amacıyla 8 Ağustos 1967'de kuruldu.

  • joe biden
  • ASEAN

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