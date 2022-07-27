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Dünya

Biden, aşı ve tedaviler sayesinde Kovid-19'u sorunsuz atlattığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, geliştirilen aşı ve tedaviler sayesinde Kovid-19 sürecini sorunsuz atlattığını ve Oval Ofis'e işinin başına döndüğünü açıkladı.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
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Biden, Kovid-19 karantinasından çıkmasının ardından Beyaz Saray bahçesinde bir konuşma yaptı.

Dün ve bugün yaptırdığı Kovid-19 testlerinin sonucunun "negatif" çıktığını belirten Biden, kendisine yaptıkları dualardan ve verdikleri desteklerden dolayı herkese teşekkür etti.

Biden, "Şu anda yeni bir varyant ile karşı karşıyayız. Geçen kış gördüğümüz varyantın (Omicron) alt varyantı olan bu virüs çok bulaşıcı. Bu varyant sadece ABD'de değil, tüm dünyada birçok kişiyi etkiledi. Virüsün yayılımını yavaşlatmak için gerekli önlemleri lütfen alın." çağrısında bulundu.

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Yönetimi döneminde testlerin daha yaygın hale geldiğini, aşıların ve çeşitli tedavilerin halka ücretsiz sağlandığını vurgulayan Biden, "Bu araçlar sayesinde Kovid-19 sürecini sorunsuz atlattım." dedi.

Biden, göreve geldiğinde her gün binlerce kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğine işaret ederek, virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 90 oranında azaldığını belirtti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2020'de geçirdiği Kovid-19 sürecini hatırlatan Biden, "Selefim Kovid-19'a yakalandığında Walter Reed Hastanesine helikopterle götürülmüştü. Çok ağır geçirmişti. Bense burada Beyaz Saray'da hastalığı atlattım. Bu büyük oranda aşılar sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

  • ABD Başkanı Joe Biden
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