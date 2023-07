Biden, Aşure günü nedeniyle mesaj yayımladı

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile Müslümanların Aşure gününü tanıdığını belirtti.

Paylaşımda Biden, "Jill ve ben, Aşure'yi kutlayan ve herkes için fedakarlık, adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Jill and I recognize our Muslim friends and neighbors around the world observing Ashura and honoring the values of sacrifice, justice, and equality for all.