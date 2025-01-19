ABD Başkanı Joe Biden Gazze'deki ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti.

#CANLI ABD Başkanı Joe Biden: Orta Doğu'da çok daha geniş bir savaş olabilirdi. Sürdürülebilir bir barışın peşindeyiz pic.twitter.com/mb7QD8lJgU — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 19, 2025

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Uzun süredir müzakerelerin ardından esir takası başladı. 15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık.

İsrail-Lübnan arasında yaptığımız çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladık. Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esed ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğini yolunu arıyor. Bizim önümüzde de çok büyük engeller var ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek.