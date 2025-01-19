İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden, ateşkesi sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
Dünya

Biden, ateşkesi sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu. Biden, 'ABD Başkanı Joe Biden, 'Orta Doğu'da çok daha geniş bir savaş olabilirdi. Sürdürülebilir bir barışın peşindeyiz' dedi. Öte yandan Biden, işgalci İsrail'e desteklerini yineledi.

19 Ocak 2025 Pazar 18:59 - Güncelleme:
Biden, ateşkesi sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'deki ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Uzun süredir müzakerelerin ardından esir takası başladı. 15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık.

İsrail-Lübnan arasında yaptığımız çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladık. Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esed ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğini yolunu arıyor. Bizim önümüzde de çok büyük engeller var ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek.

  • joe biden
  • hamas
  • gazze
  • israil
  • ateşkes
  • rehine takası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.