Biden Avrupa liderleriyle görüştü: İsrail'e destek yinelendi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin bir sanal toplantı gerçekleştirdi. Liderler toplantıda İsrail'e desteklerini yineledi.

Toplantıda liderler, İsrail'in "terörizme karşı kendini savunma hakkını desteklediklerini" yineledi ve sivillerin korunması için uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı.

ABD'li 2 esirin serbest bırakılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.

Liderler, bölgedeki, özellikle de Gazze'den ayrılmak isteyen vatandaşlarını desteklemek için yakın koordinasyon içinde olma kararlarını ifade etti.

Toplantıda, Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım konvoylarının ulaşmasından duyulan "memnuniyet" dile getirildi ve "bölgedeki ortaklarla yemek, su, tıbbi yardım gibi ihtiyaçların karşılanması için işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği" belirtildi.

Liderler, "çatışmanın yayılmasını önlemek ve Orta Doğu'da istikrarı korumak için yakın diplomatik koordinasyonun devamını desteklediklerini ve politik çözüm ve uzun süreli barış için çalışacaklarını" söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.