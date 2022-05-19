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Dünya

Biden, bebek maması üretiminin artırılması için Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı.

AA19 Mayıs 2022 Perşembe 06:16 - Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ülkede bebek mamalarında yaşanan tedarik krizinin çözülmesi amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı yürürlüğe koyduğu belirtildi.

Biden'ın imzasıyla, ülkede mama üretimi için gerekli ham maddelerin üretimi hızlandırılacak ve üreticilere bebek maması üretimini hızlandırmaları için gerekli destek verilecek.

- ABD'DEKİ BEBEK MAMASI KRİZİ

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

- SAVUNMA ÜRETİM YASASI NEDİR?

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılmıştı.

Söz konusu yasa, ABD başkanına özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

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