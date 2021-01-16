İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisini'nin başına Lander'ı getirdi
Dünya

Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisini'nin başına Lander'ı getirdi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi'ni kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getireceğini açıkladı.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 09:52 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:52
ABONE OL

Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin ilk kez kabine pozisyonuna yükseltileceği belirtildi.

Birimin başına genetik bilim alanındaki öncü isimlerden Eric Lander'in geleceği ifade edilen açıklamada, Lander'ın aynı zamanda Biden'ın bilim danışmanı olacağı kaydedildi.

Biden ise atamaya ilişkin, "Bilim her zaman yönetimimin önceliği olacak ve dünyaca ünlü bu bilim insanları yaptığımız her şeyin bilime, gerçeklere ve doğruya dayalı olmasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.