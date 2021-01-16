Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisini'nin başına Lander'ı getirdi

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:52 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:52

Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin ilk kez kabine pozisyonuna yükseltileceği belirtildi.

Birimin başına genetik bilim alanındaki öncü isimlerden Eric Lander'in geleceği ifade edilen açıklamada, Lander'ın aynı zamanda Biden'ın bilim danışmanı olacağı kaydedildi.

Biden ise atamaya ilişkin, "Bilim her zaman yönetimimin önceliği olacak ve dünyaca ünlü bu bilim insanları yaptığımız her şeyin bilime, gerçeklere ve doğruya dayalı olmasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.