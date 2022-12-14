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Dünya

Biden, eş cinsel evlilikleri koruma altına alan yasayı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, uzun süredir tartışılan 'eş cinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik' yasayı imzaladı.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Biden, eş cinsel evlilikleri koruma altına alan yasayı onayladı
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Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'nun ardından söz konusu yasa, Biden'ın onayını aldı.

Biden, söz konusu yasayı Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği tören ile imzaladı.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eş cinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

  • ABD Başkanı Joe Biden
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