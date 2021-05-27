Biden, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için ateşkes çağrısında bulundu

AA 27 Mayıs 2021 Perşembe 07:41 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 07:41

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Etiyopya'nın birçok bölümündeki bölgesel ve etnik bölünmelerin şiddetlenmesi ve şiddetin artması nedeniyle derin endişe duyuyorum. Tigray'da, yaygın cinsel şiddet de dahil geniş çaplı insan hakları ihlalleri kabul edilemezdir ve son bulmalıdır." ifadesini kullandı.

Her "arka plan" ve etnik kökenden kişinin barış ve güvenlik içinde yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayan Biden, "Siyasi yaralar, silah zoruyla iyileştirilemez. Tigray'daki kanunsuz savaşçılar bir ateşkes ilan etmeli ve buna uymalı, Eritreli ve Amhara kuvvetleri de geri çekilmelidir." çağrısında bulundu.

Biden, hafta başında Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Ofisinin, bu çatışmalar nedeniyle Etiyopya'nın 1980'lerden bu yanaki ilk kıtlığı yaşayabileceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak, "Geniş çaplı bir kıtlığın önlenmesi adına Etiyopyalı ve Eritreli kuvvetler bölgeye insani yardımın acil ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin vermelidir." görüşünü paylaştı.

- ABD'NİN AFRİKA BOYNUZU ÖZEL TEMSİLCİSİ BÖLGEYE GİDİYOR

ABD'nin Etiyopyalı liderleri ve kurumları, "uzlaşmaya ve insan haklarına saygıya" çağırdığını belirten Biden, böylece hem Etiyopya'nın birliği ve toprak bütünlüğünün korunacağı, hem de halkın güvenliğinin sağlanacağını kaydetti.

Biden, "Etiyopya hükümeti ve siyasi yelpazedeki diğer paydaşlar kapsamlı bir diyalog kurmalıdır. Birlikte çalışarak, Etiyopya halkı ülkenin siyasi geleceği için ortak bir vizyon kurabilir, sürdürülebilir ve adım bir ekonomik büyüme ve refah için zemin oluşturabilir." tavsiyesinde bulundu.

ABD'nin Etiyopya'ya zorluklarla mücadelede destek taahhüdünde bulunduğunu anımsatan Biden, ABD'nin Afrika Boynuzun Özel Temsilcisi Jeff Beltman'ın bölgedeki sorunların çözümü için diplomatik çaba harcadığını ve gelecek hafta bölgeye gideceğini bildirdi.

- TİGRAY'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.