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Dünya

Biden: Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inanıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğuna inandığını belirtti.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
Biden: Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inanıyorum
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Biden, Beyaz Saray'da her yıl düzenlenen Şükran Günü geleneği olan "hindi affetme töreni"nde Gazze'deki esirlerle ilgili soruyu yanıtladı.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmanın yakın olup olmadığına ilişkin soruya Biden, "Öyle olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

Biden, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı ve "konuşmaya hazır olmadığını" söyledi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI İDDİASI

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü.

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" iddia ederek İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı serbest bırakılmasının planlandığını ifade etmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da dün, sosyal medya platformu X hesabından söz konusu haberi paylaşarak "Henüz bir anlaşmaya varmadık ancak bir anlaşmaya varmak için çok çalışmaya devam ediyoruz." diye yazmıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bugün yaptığı açıklamada, "Hamas ile İsrail arasında bir esir takası için önümüzde sadece küçük zorluklar kaldı." ifadesini kullanmıştı.

  • Biden
  • Gazzedeki Esirler
  • Serbest Bırakma

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