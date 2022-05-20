Biden Güney Kore'de

Yonhap'ta yer alan habere göre Biden, Güney Kore'ye varmasından kısa süre sonra, 10 gün önce görevi devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Seul'un 70 kilometre güneyindeki Samsung Electronics'e ait çip fabrikasını ziyaret etti.

Yirmi dakika süren tesis ziyaretinde ikiliye, Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong rehberlik etti.

Devlet Başkanı Yoon, ziyaret sayesinde Güney Kore-ABD ilişkilerinin son teknoloji ve tedarik zincirleri üzerinde iş birliğine dayalı ekonomik güvenlik ittifakını doğuracağını söyledi.

Biden da Kovid-19 salgınının tedarik zincirlerinin kırılganlığını, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı "acımasız savaştan" önce "ekonomilerimiz ve ulusal güvenliklerimiz, değerlerimizi paylaşmayan ülkelere bağlı olmadığından" emin olunmasının önemini gösterdiğini vurguladı.

Ülkesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Güney Kore gibi aynı değerleri paylaştıkları yakın ortaklarla çalışacaklarını kaydeden Biden, "Kore Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ittifak, bölge ve dünya için aradığımız barış, istikrar ve refahın temel taşıdır." dedi.

Samsung, küresel hafıza çipi üretiminin yüzde 15'ini yapan dünyanın en büyük tesisi olarak öne çıkıyor.

Küresel çip pazarında yüzde 19,9 ile ABD'nin (yüzde 49,8) ardından ikinci büyük paya sahip Güney Kore, sadece hafıza çipi üretiminde yüzde 59 ile dünyada ilk sırada yer alıyor.

Biden, Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad İttifakı'nın 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Biden'ın varışı öncesinde Twitter'da paylaştığı mesajda, "Demokrasi ve insan hakları değerlerini korumayı hedefleyen Güney Kore-ABD ittifakı gelecekte daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

- ÇİN'İN ARTAN ETKİSİNİ DENGELEME ARAYIŞI

Biden'ın Asya'ya ilk ziyareti, ABD tarafından Çin'in bölgedeki artan etkisini dengelemek üzere kendisine yakın bölge ülkeleriyle ortak bölgesel platform oluşturma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Ziyarette Güney Kore'nin Washington'ın tasarladığı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) katılımını ilan etmesi bekleniyor.

ABD, IPEF ile Hint-Pasifik'teki ortakları ile dijital ticaret, tedarik zinciri dayanaklılığı, altyapı, yeşil teknolojiler, vergi ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.